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"التموين": وصلنا إلى المستهدف من القمح.. والتوريد مستمر -فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، وصول كميات القمح الموردة إلى صوامع الوزارة إلى 3.5 مليون طن، وبذلك يكون قد تم تحقيق المستهدف، مؤكدًا استمرار عمليات التوريد حتى منتصف الشهر المقبل .

وأضاف كمال أن ذلك يأتي في الوقت الذي وجَّه فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف مستحقات الموردين أولًا بأول بحد أقصى 48 ساعة، وحظرت الوزارة نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وتابع متحدث "التموين": "ويحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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