حاول التواصل معي.. الشاب المصفوع يتحدث لمصراوي ويكشف مفاجآت في أزمة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال سعد أسامة، الشاب المصفوع في واقعة عمرو دياب، إنه مدمر بسبب الأزمة التي حدثت مساء الجمعة الماضية في حفل زفاف ابنة محمد السعدي ونجل منصور عامر.

وأضاف سعد في أول تصريحات له لموقع الخليج 365: والله لا بنام ولا بأكل ولا بشرب ولا أي حاجة، يعني نفسيتي تحت الصفر، مش عارف أنام، أنا مش عارف أتنفس، اللي حصل حاجة غير طبيعية، وانت أصلا كنت في حالك، الحمدلله على كل حال

وأوضح الشاب في تصريحاته لمصراوي: أنا أعمل في مجال الأفراح منذ فترة، وكان عندي فرح في المنيل بأجر أعلى، لكني ذهبت لفرح سعدي وعامر، بسبب وجود عمرو دياب".

وعن اتهامه بشد الفنانين والمطربين من أجل التصوير معهم والفيديوهات المنشرة بشأن هذا، قال الشاب: كل شيئ باين في الفيديو وأنا رافع التليفون فوق خالص، يعني باين إني قبل ما أدخل لك عامل حسابي أتصور، التليفون أصلا مرفوع عشان الدنيا تبقى جاهزة أخد السيلفي وأمشي، لو قاصد حاجة تاني مكنتش أصلا طلعت، أنا متصور مع عمرو دياب قبل كده وكنت من الفانز بتوعه".

وعن محاولة الهضبة التواصل معه للصلح قال سعد: نعم حاول التواصل معي.

وبشأن إمكانية الصلح مع الفنان عمرو دياب: لأ.

وعن طلباته بعد رفع دعوى قضائية، قال الشاب المصفوع: أنا عايز أخد حقي، لازم كرامتي ترجع، ولا أنظر لأي تعويض مادي ولا تشغلني ولا تهمني، أنا قدمت توكيلا لمحام من أجل تولي القضية.

وبشأن تفاصيل الواقعة وكواليسها: كل ما حدث ظهر في الفيديو، وانظروا لإشارته، وحقي مش هتنازل عنه.

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، أثناء محاولته التقاط صورة معه.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وصولًا إلى حقيقتها.

وحرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سلفي مع الفنان في إحدى حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة.

النجم عمرو دياب، تصدر قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، مع تصاعد الجدل، حول واقعة تعديه بالصفع على "شاب"، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.