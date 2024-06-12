اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم "كريم" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" لاتهامه بقتل ثلاث سيدات عمدا وحيازة المخدرات والاتجار بالبشر، وإجبار المجني عليهن على تعاطي المخدرات.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهم القتل عمدا وسبق الإصرار والترصد وإحراز مواد مخدرة والاتجار بالبشر في القطامية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد، ونسبت للمتهم تهم قتل ثلاث سيدات وإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.