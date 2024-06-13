"حرقتها بميه مغلية داخل المدرسة"..قرار جديد في واقعة الطالبة "كارولين" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

أجلت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، أولى جلسات مُحاكمة "نجوى.إ" موظفة شئون إدارية بمدرسة خاصة بفيصل، لاتهامها بسكب مياه مغلية على وجه "كارولين مرقس" طالبة في الصف السادس الإبتدائي حال تواجدها بالمدرسة، إلى جلسة 26 يونيو القادم، للإعلان بالسداد الرسمي.

وأدعي رفعت سعدان محامي الطالبة "كارولين" أمام محكمة جنح العمرانية، مدنيًا بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت بشأن الضرر الذي لاحق موكلته من حروق بجسدها.

في وقت سابق أحالت النيابة العامة الموظفة المتهمة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الإصابة عن طريق الخطأ نتيجة سكب المياه المغلية على التلميذة المجني عليها.

وعقب سماع أقوالها، أخلت جهات التحقيق سبيل موظفة في شؤون الإدارية بمدرسة دار الحنان الخاصة بحي فيصل بالجيزة؛ بعدما وجهت لها النيابة تهمة الإصابة الخطأ.

وقال "مرقس" في تصريحات لمصراوي، إن جهات التحقيق في نيابة العمرانية، استمعت لأقوال مديرة المدرسة و لأقواله وابنته الطالبة "كارولين" بشأن إصابتها بحروق من الدرجة الثانية داخل فناء المدرسة؛ وذلك إثر سكب مياه ساخنة على وجهها وكتفها الأيمن "الموظفة كانت بتقول إنها مكنش قصدها.. هي كانت جايبة "ترمس" في مياه مغلية عشان مانعين الكاتل في المدرسة راحت سكبت المياه من فوق وهي مكنتش شايفه "كارولين") وفق "مرقس والد الطالبة.

وأوضح"مرقس" في تصريحات لـ "الخليج 365"، أنه تقدم بشكوى ضد المدرسة أمام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الإدارة التعليمية بالجيزة خلال تواصلها معه شددت على عدم التهاون في الواقعة ومجازاة مرتكبها "كله هيتحاسب وحق بنتك مش هيروح". وفق والد الطفلة.

وتابع "مرقس"؛ أنه حرر محضراً بقسم العمرانية بالجيزة حمل رقم 3038، لسنة 2024 إداري العمرانية، يتهم فيه موظفة بإصابة ابنته حال تواجدها بداخلها، وذلك بعدما تلقت طفلته العلاج اللازم في إحدى المستشفيات الخاص.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الظاهري، أن الطالبة "كارولين" تعرضت لحروق من الدرجة الثانية في الوجه والكتف الأيمن، حيث عُرضت الحالة على أخصائي تجميل الذي حدد فترة العلاج بحوالي 3 أسابيع لحين الشفاء من الحروق.