زاهي حواس يرد على مزاعم إسرائيلية اتهمته بتكذيب التوراة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن مصر لديها أثاريين على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن وادي الملوك به مقابر لم تكتشف بعد وخاصة ملوك وملكات الدولة الحديثة بالأسرة الـ18 وأولادهم أيضا.

وأوضح "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن أمنحتب الثالث هو من أسس مدينة تل العمارنة بمدينة آتون، منوها أن نفرتيتي قد تكون مدفونة في وادي الملوك بوادي "خيوي".

وبشأن الآثار النبوية، أضاف "حواس"، أن قصة خروج سيدنا موسى لم تسجل على الآثار، ووجود شعب إسرائيل في مصر حقيقة وفقًا لنصوص القرآن وهزيمتهم للفرعون لم تسجل، ولم أقل إن فرعون موسى هو الملك رمسيس.

وتابع "حواس": "موقع عبراني كتب أنني أكذب التوراة ولا أؤمن بالكتب السماوية، ولا دليل على وجود أنبياء الله في مصر".

وبشأن آراء إفريقية أصول مصر، اختتم قائلا: الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري بالتحرير مجرد تخاريف، وحركة الأفروسنتريك تهدف إلى إثارة البلبلة لنشر معلومة زائفة وكاذبة، أن أصل الحضارة المصرية سوداء.