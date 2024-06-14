شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: حريق "الزرايب" بالبراجيل يؤثر سلبا على معدلات تجميع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن واقعة اشتعال حريق بمنطقة "الزرايب" بالبراجيل، ستؤثر سلبا على معدلات تجميع المخلفات من المنازل بعدة مناطق بالجيزة، بنسبة 40%، خاصة فى مناطق: الكيت كات، الدقى، إمبابة، المهندسين، العجوزة، وذلك لحين إعادة تأهيل المنطقة ليتمكن الأعضاء من استئناف العمل، مناشدا محافظ الجيزة، ورئيس هيئة نظافة الجيزة، بمساعدة الزبالين والدفع بسيارات تجميع القمامة بأعداد أكبر بتلك المناطق حتى لا يتأثر المواطنون بما تعرضت له منطقة الزبالين البراجيل.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن منطقة الزبالين بالبراجيل هى إحدى مناطق الزبالين الستة الموجودة على مستوى القاهرة الكبرى، وتقوم بخدمة حوالى 40% من مناطق محافظة الجيزة، حيث يتولى العاملين الموجودين بها عمليات الجمع السكنى والفرز وإعادة التدوير، موضحا أن منطقة المعتمدية بأرض اللواء تغطى 60% من مناطق الجيزة، لافتا إلى أن الحريق اشتعل فجرا نتيجة لتراكم المخلفات من المواد غير القابلة للتدوير، والقابلة للاشتعال.

وأضاف نقيب الزبالين،: أن المنطقة تضم 3 آلاف عضو بنقابة الزبالين، و1500 عشة مخصصة للفرز وإعادة التدوير، موضحا أن الحريق أنهى على كافة "العشش" الموجودة عدا القليل المبنى من الخرسان المسلح، حيث أن باقى العشش عبارة عن عنابر من "الصاج" يتم فيها الفرز، مؤكدا أن أعضاء نقابة الزبالين غير مقيمين بمنطقة الزرايب فى البراجيل، لكنهم يبدؤوا أعمالهم فجرا بها، بعد تجميع المخلفات.

وطالب نقيب الزبالين، وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والجهات المعنية بدعم الزبالين، وتقديم المساعدات الممكنة لهم ليتمكنوا من إعادة تأهيل مقر عملهم.

كان قد اشتعل حريق بمنطقة "الزرايب" في البراجيل بالجيزة، فجر اليوم، الجمعة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة النيران وإخمادها، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بمنطقة "الزرايب" في البراجيل، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمجموعة من العشش، وتم السيطرة عليها، وجارى الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف سبب اشتعال الحريق.