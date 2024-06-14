شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة وصلت ذروتها والقاهرة تسجل 43 درجة اليوم فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.