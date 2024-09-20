شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال: استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن إذاعة جيش الاحتلال قالت :"استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في الجنوب اللبناني".

كما أفادت القناة بأن رئيس مستوطنة المطلة عن الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان قال إنه لم ير شيئا كهذا منذ بداية الحرب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مستوطنة المطلة إن الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان أحدثت دمارا هائلا وحرائق وأضرارا مباشرة في المباني.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

