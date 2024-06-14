شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، نظمت من خلال إدارة الرعاية (وحدة الطفل ) ومكتب تفتيش بورسعيد، ندوة توعية للأطفال رواد نادى كابسى الرياضى، بحضور 66 طفلا تحت 18 سنة، بمشاركة وحدة حماية الطفل، وجامعة بورسعيد، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، فى إطار حملة التوعية بالاتفاقيات الدولية التى بدأتها المديرية داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات والندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة للإهتمام بتطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل، والتعريف بالحقوق والواجبات، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال فى القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال، لحماية ودعم حقوق الطفل وفقاً لأحكام معايير العمل الدولية، ونشر الوعى بالمعايير الدولية طبقا للتشريعات الوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وأكد مدير المديرية فى كلمته على أهمية تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال ،والتى تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية والرعاية و التوعية بكافة مخاطر عمل الأطفال وآليات الحماية مع وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التى يشملها برامج التوعية المجتمعية ..

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت فعالياتها كلمة القاها محمد حجى مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد ( المجلس القومى للأمومة و الطفولة ) تناول خلالها ضرورة تعزيز وتفعيل نظام الحماية للاطفال وفقاً لما نص عليه الدستور، والقانون واتفاقية حقوق الطفل كما تعمل لجان الحماية على المستوى الوطنى مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الوزارات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له، كما قدمت المحاضرة الأولى لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وامل يوسف مدير مكتب عمل بورسعيد بشرح مبسط بالأنشطة التفاعلية للاطفال الحاضرين لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى كانت مصر من أوائل الدول التى صدقت عليها، مما يترجم اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم و حماية الأطفال من الاستغلال و الحماية من العملَ المؤذى والعنف حيث يحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بالأعمال الخطرة أو الأعمال التى تمنعهم من الحصول على التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم و مناهضة اى عنف ضدهم وإذا عمِلَ الطفل، فيحق له أن يكون آمناً فى هذا العمل وأن يحصل على أجرٍ مناسب للعمل الذى يقوم به.مع توضيح بنود الاتفاقية من عدم التمييز و مصلحة الطفل الفضلى، الأطفال ذوى الإعاقات و إزالة جميع العقبات أمامهم لكى يصبحوا مستقلين ويشاركوا بفاعلية فى المجتمع.

وأشار "عبدالله"، إلى أن المحاضرة الثانية قدمتها الدكتوره زينب السماحى استاذ أصول التربية و الطفولة بـ جامعة بورسعيد تحدثت فيها عن السلامة الرقمية و حماية الأطفال من مخاطر الانترنت وتوعية أولياء الأمور بدليل ارشادى للسلامة الإلكترونية وحماية الاطفال من اى مخاطر فى هذا الشأن، وقدمت جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية برئاسة الدكتور مدحت الحادق فقرة عن تنمية مهارات الاطفال و الثقة بالنفس والتغذية الصحية السليمة قدمتها د.سها حسام سرحان و د.منى مصطفى العطلة و الدكتورمحمد قطب، كما شارك فى الندوة محمد امين مسئول وحدة الطفل بإدارة الرعاية، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش ومسئولة المرأة بإدارة الرعاية .