شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من خسارة كارثية في الأرواح بالسودان.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن المزيج القاتل من الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق عاصفة مثالية لخسارة كارثية في الأرواح في السودان.

وفي أحدث تحديث أصدره المكتب يوم الخميس، أفاد بأن برنامج الأغذية العالمي يعمل على مدار الساعة للوصول إلى 4ر8 مليون شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع في البلاد.

وأشار إلى أن البرنامج ساعد في عام 2024 وحتى الآن أكثر من 5 ملايين شخص، بمن فيهم 2ر1 مليون في منطقة دارفور، وفًقا للموقع الرسمي للامم المتحدة.

إمدادات التغذية المنقذة للحياة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظمة اليونيسف نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة الكافية لعلاج نحو 215 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في السودان.

وقدمت اليونيسف وشركاؤها لنحو 6ر6 مليون طفل في السودان وأسرهم مياه شرب آمنة هذا العام، في وقت تتفاقم فيه حالات تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا.



وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن الأطفال يشكلون نحو نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم ويفوق عددهم 10 ملايين، منذ اندلاع الصراع في السودان العام الماضي.

وعبر مليونان من هؤلاء النازحين إلى البلدان المجاورة، حيث تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم العاجل.

خدمات الحماية الأساسية

وأفاد المكتب بأن مفوضية اللاجئين تقدم خدمات الحماية الأساسية، وتساعد في نقل الأعداد الهائلة من الوافدين الجدد بعيدًا عن المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانًا في بلدان اللجوء، منبهًا إلى أن هذه الجهود يعرقلها بشدة نقص التمويل والفيضانات وانعدام الأمن.

وجرى تمويل خطة هذا العام التي تبلغ 5ر1 مليار دولار لدعم الاستجابة الإقليمية للاجئين في 7 دول مجاورة، بأقل من ربع المبلغ، إذ لم يُجمع سوى 347 مليون دولار فقط.

وفي الوقت نفسه، جرى تمويل الاستجابة داخل السودان بأقل من النصف، إذ تلقت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 نحو 3ر1 مليار دولار فقط، من 7ر2 مليار دولار لازمة للوصول إلى نحو 7ر14 مليون شخص في البلاد حتى نهاية العام.

