شكرا لقرائتكم خبر عن الملك تشارلز حزين بسبب الفيضانات "الكارثية" في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

23 قتيلًا

الدمام - شريف احمد - أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن صدمته وحزنه العميقين، بسبب الدمار والخراب اللذين نتجا عن الفيضانات الكارثية في وسط أوروبا.ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن تشارلز قوله يوم الخميس، إنه وملكة بريطانيا يرسلان "أعمق وأصدق تعازيهما" لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، بينما أصدر رسالة دعم للأشخاص الذين تضرروا من الأزمة.

لقي 23 شخصًا على الأقل حتفهم حتى الآن، جراء كارثة الفيضانات في أوروبا، في الوقت الذي وصل فيه منسوب مياه نهر أودر في مدينة فروتسواف البولندية إلى ذروته، وبدأت النمسا التخطيط لعملية إعادة إعمار تستمر سنوات.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البولندية يوم الخميس، أن منسوب المياه في نهر أودر الذي يتدفق عبر مدينة فروتسواف، رابع أكبر مدينة في بولندا، بلغ ذروته خلال الليل، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا لبعض الوقت.

وبلغ منسوب المياه في محطة قياس تريستنو الكائنة خارج المدينة 31ر6 متر، وعادة ما يكون منسوب المياه أعلى قليلًا من 3 أمتار.

وما زالت مياه روافد نهر أودر المتدفقة تمثل مصدر قلق رئيسي، وقال خبراء الأرصاد الجوية إن مياه نهر أودر وروافده يمكن أن تظل مرتفعة حتى يوم الاثنين المقبل.