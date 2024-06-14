شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعرى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدينالجمعة، 14 يونيو 2024 06:45 م
أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الأمعري بالضفة الغربية.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة المحاصر، حيث تعرض غرب مدينة رفح الفلسطينية إلى نيران مكثفة من طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وضربات مدفعية، فيما وصفه النازحون، بأنه أحد أسوأ عمليات القصف في المنطقة، في حين حذرت الأمم المتحدة من تهديد "الموت والجوع" لأكثر من مليون شخص في القطاع.
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