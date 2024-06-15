شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية لغات للعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، وأيضا الصف الأول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الحكومية ورياض الأطفال الرسمية لغات (تجريبي) إلكترونيا عبر الرابط التالى " https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

وأوضحت الوزارة أنه من أبرز التعليمات للتقدم تمثلت في الآتى:



ـ الصف الأول الابتدائى:

منصة التقديم الإلكترونية عبر موقع الوزارة تسمح لأولياء الأمور الراغبين فى تقديم طلبات التحاق لأبنائهم بالصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية (الحكومية) طبقاً للمربع السكنى للأسرة ومتابعة موقف كل طلب مقدم وقيمة المصروفات المطلوب سدادها، ويجب تسجيل بيانات الطفل بدقة و كذلك بيانات الأب والأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة، ويمكن لولى الأمر اختيار مدرسة واحدة أو أكثر طبقاً لرغبته ، ويلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب حيث لن يتمكن ولى الأمر من تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

ـ تعليمات التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الحكومية:

أوضحت وزارة التعليم أن المنصة تسمح لأولياء الأمور الراغبين فى تقديم طلبات التحاق لأبنائهم بالصف الأول لرياض الاطفال للمدارس الرسمية (الحكومية) طبقاً للمربع السكنى للأسرة ومتابعة موقف كل طلب مقدم وقيمة المصروفات المطلوب سدادها، ويجب تسجيل بيانات الطفل بدقة و كذلك بيانات الأب و الأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة، يمكن لولى الأمر اختيار مدرسة واحدة او أكثر طبقاً لرغبته ويلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب حيث لن يتمكن ولى الأمر من تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.



ـ وبالنسبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات (تجريبي: أشارت الوزارة إلى أن رابط التقديم الإلكترونى يسمح لأولياء الأمور الراغبين فى تقديم طلبات التحاق لأبنائهم بالصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات (التجريبى) طبقاً للمربع السكنى للأسرة ومتابعة موقف كل طلب مقدم وقيمة المصروفات المطلوب سدادها.

وشددت الوزارة على أن المحافظات التالية لا يتاح التقدم لها من خلال المنصة أو موقع الوزارة وهم :القاهرة - الجيزة - السويس - بور سعيد - بنى سويف – كفر الشيخ - المنوفية -الاسكندرية- القليوبية"، يتم التقديم عبر موقع المديريات نفسها، كما يجب تسجيل بيانات الطفل بدقة و كذلك بيانات الأب و الأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة، ويلزم على ولى الأمر: ترتيب جميع المدارس التى تظهر أمامه من المدارس الرسمى لغات ، كما يتاح اختيار مدرسة واحدة تجريبى متميزة للتقدم لها ويلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب حيث لن يتمكن ولى الأمر من تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقدم لرياض الأطفال والأول الابتدائى بداية من 1 يونيو الجارى حتى 30 للالتحاق بالعام الدراسى المقبل 2025.