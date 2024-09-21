شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حادث البيجر.. تعرف على الأسلحة المستخدمة في الحرب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت العديد من الأخبار حول حادث البيجر في لبنان بعد انفجار أجهزة "البيجر"، والتسبب في قتل وإصابة العديد من الأشخاص، والتي اتضح أنها جزء من الحرب الالكترونية الموجهة من إسرائيل، ولكن ما هي الحرب الالكترونية والأسلحة المستخدمة فيها؟

تعد الحرب الإلكترونية هي استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية أو الموجهة والقدرات السيبرانية المتكاملة لتنفيذ المهام العسكرية والاستخباراتية، وتشمل الأنظمة المستخدمة على أي تكوين لتقنيات الحرب الإلكترونية المصممة والمبنية للاستخدام على منصة أو أكثر جوية أو برية أو بحرية أو فضائية لتنفيذ مهام عسكرية أو استخباراتية.

وكلما استغلت القوة العسكرية الطيف الكهرومغناطيسي الكامل، الموجات الراديوية والميكروويف والموجات المليمترية والأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي والضوء فوق البنفسجي وأشعة جاما، والتأثيرات السيبرانية بشكل أكثر صرامة، زادت قدرتها على استباق التهديدات المعادية والرد على الهجمات إلكترونيًا.

ووفقا لما ذكره موقع "BAE systems"، تتكون هذه التكوينات عادةً من أجهزة حرب إلكترونية متعددة وأنظمة فرعية قابلة للتطوير تعمل معًا، بما في ذلك العديد من الأنظمة التي تضم أجهزة متعددة في وحدة مستقلة واحدة.

تتضمن أمثلة أنظمة الحرب الإلكترونية المستخدمة أو التي يتم تطويرها حاليًا:

تدابير مكافحة التهديدات المتقدمة بالأشعة تحت الحمراء (ATIRCM)

مجموعات الهوائيات

أنظمة الحماية الإلكترونية المضادة للتشويش

الصواريخ المضادة للإشعاع (ARM)

أنظمة التحذير من الصواريخ الشائعة (CMWS)

أنظمة الحرب الإلكترونية الرقمية (DEWS)

أسلحة الطاقة الموجهة

منصات الدعم والهجوم الإلكترونية

أجنحة الحماية الذاتية للحرب الإلكترونية (EWSP)

أنظمة التحكم في الانبعاثات (EMCON)

أنظمة تحديد المواقع والاستغلال الجغرافي

أنظمة تحديد الصديق أو العدو (IFF)

نظام تحذير الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء (IR)

جهاز استقبال تحذير الرادار (RWR) / جهاز استقبال تحذير الليزر (LWR)

أجهزة تشويش الإشارات

لماذا الحرب الإلكترونية مهمة؟

يمكن للحرب الإلكترونية الأكثر تقدمًا اعتراض وتحديد وفك تشفير بيانات الخصوم، وهى قادرة على إحداث تأثير كبير على العمليات المعادية، كما يمكنها حتى إسقاط الطاقة الموجهة لتعطيل العمليات المعادية.

وهذا يغير من مساحة المعركة، مما يوفر القدرة على تعزيز نجاح المهمة والقدرة على البقاء في كل مرحلة، ومنع بعض الصراعات المسلحة قبل أن تبدأ أو الحد من تأثير ونطاق الصراعات الجارية.

وعلاوة على ذلك، عندما يسيطر أحد الأطراف على الطيف الكهرومغناطيسي في منطقة ما، فإن خصومه لا يملكون هذه السيطرة، مما يحرم هؤلاء الخصوم من استخدام الملاحة الدقيقة، وتحديد المواقع، والاتصالات، والقدرات الأخرى اللازمة للعمل بشكل فعال.

من يستخدم الحرب الإلكترونية؟

تعد أنظمة الحرب الإلكترونية والدعم (EW) قيد الاستخدام النشط والمستمر من قبل المنظمات العسكرية والاستخباراتية في معظم الدول الصناعية الحديثة في جميع أنحاء العالم، إما بشكل مباشر أو من خلال حلفائها.

وهذا ينطبق بشكل خاص على الكشف المستمر عن التهديدات، وتحديدها، وتتبعها، وغيرها من الأغراض الدفاعية، ولكنه يمتد أيضًا إلى القدرات والإجراءات الهجومية.

ويعد استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية في الحملات الهجومية هو أكثر حداثة وكان إلى حد كبير من اختصاص البلدان ذات القدرات الإلكترونية الأكثر تقدمًا، ولكن مع اعتماد التقنيات الأساسية للأنظمة على نطاق أوسع، انخفضت تكاليفها، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها من قبل البلدان الأصغر والجهات الفاعلة غير الحكومية.

يشمل المطورون والمستخدمون الأساسيون لأنظمة ومعدات الحرب الإلكترونية النشطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والصين وروسيا وإسرائيل والهند واليابان وكوريا الشمالية وفرنسا وألمانيا والسويد.

كما تستخدم دول أخرى في جميع أنحاء العالم مجموعة واسعة من تقنيات الحرب الإلكترونية وخدمات جمع المعلومات كجزء من اتفاقيات الأمن المتحالفة.