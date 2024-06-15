شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يهنئ المصريين بعيد الأضحى: فرصة لتجديد التزامنا بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

هنأ سفير ألمانيا لدى القاهرة، فرانك هارتمان، المصريين ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان له: "بالنسبة للمسلمين في مصر وفي جميع أنحاء العالم، يعد هذا العيد وقتًا للتأمل والإحسان والاجتماع معًا للاحتفال بروح التواضع والإخلاص، كما أن جوهر عيد الأضحى هو عنصر مشترك في الديانات السماوية الثلاث الكبرى، والقيم التي يتم التمسك بها خلال هذا العيد مشتركة في العديد من الديانات والقيم العالمية.



وأضاف السفير الألماني:لذلك فإن عيد الأضحى هو أيضًا رمز للتفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الناس. وهذا أمر يتعين علينا جميعا أن نتذكره عندما نشعر أن الخلاف والاختلافات آخذة في التزايد، دعونا نجدد جميعا التزامنا بالتفاهم والسلام والتسامح فيما بيننا.



وأكد فرانك هاراتمان على أن مصر وألمانيا تربطهم روابط صداقة قوية آملًا أن تستمر الشراكة بين البلدين سعياً للجمع بين الناس، متمنيًا أن يجلب العيد وفرة من الفرح والبركات.