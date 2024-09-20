موقف محرج لمشجع أهلاوي مع زيزو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتعرض مشجع أهلاوي لموقف محرج عند حديثه مع نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو".

وظهر زيزو بجانب مشجع أهلاوي لالتقاط صورة ولكن كان المشجع يصور مقطع فيديو وظهر وهو يقول:"زيزو أنا أهلاوي بس بحبك"، ليجلس لاعب الزمالك دون التقاط الصورة معه.

وقال المشجع الأهلاوي ذاته عبر مقطع فيديو آخر أن زيزو رفض التقاط الصورة معه بعدما علم أنه يُشجع الأهلي.

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