شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة انتظار المترو والقطار الخفيف خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المشغلة لـ الخط الثالث للمترو، أنه تم تغيير وقت الإنتظار بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى وتم العمل به بدايةً من الجمعة 14 يونيو 2024 وذلك كالتالى:

• القطارات تصل كل 6 دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهاباً وإياباً.

• القطارات تصل كل 13 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهاباً وإياباً.

قطار العاصمة :

• القطارات تصل كل 15 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة بدر ذهاباً وإياباً.

• القطارات تصل كل 30 دقيقة من محطة بدر إلى محطة مدينة الفنون والثقافة أو محطة مدينة المعرفة ذهاباً وإياباً.

مع العلم انه سيتم الرجوع لوقت الانتظار الطبيعي بين القطارات بعد الاجازة ابتداءً من يوم الأحد الموافق الثالث والعشرون من يونيو.