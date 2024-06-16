شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع عيد الأضحى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى المستشفيات الجامعية استعدادات مكثفة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وذلك لاستقبال المواطنين وإصابات المضحين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووجهت وزارة التعليم العالى المستشفيات الجامعية برفع حالة الطوارئ خلال إجازة العيد وتنظيم الإجازات للأطقم الطبية والتمريض والإداريين لضمان استمرار العمل بطاقته خلال فترة العيد.

ووجهت وزارة التعليم العالى، المستشفيات الجامعية برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. وشددت الوزارة على ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، و تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.

ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العينى، أن إدارة المستشفى انهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث تنظيم الاجازات للأطباء وفرق التمريض وأيضا الإداريين لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفيات قصر العينى خلال إجازة عيد الأضحى.

وأضاف عميد كلية طب قصر العينى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن تم مراجعة المستلزمات الطبية وكذلك الأدوات المستخدمة فى العمليات الجراحية حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر للمواطنين والتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدا عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات من خلال جداول الإستدعاء الطبى وجداول الإنتشار السريع من أعضاء هيئة التدريس .

وأشار الدكتور حسام صلاح، إلى أنه تم مراعاة طبيعة الإصابات الواردة للقصر العينى خلال عيد الأضحى بسبب إصابات الأضاحى وتم تزويد المستشفى بإضافة غرفة للجراحات العاجلة لعلاج المصابين نتيجة ذبح الأضاحى.

وفى نفس السياق قال الدكتور وائل عمر مدير مستشفيات جامعة حلوان، إن المستشفى استعدت بشكل مكثف لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنظيم الاجازات على أن يكون الحضور بالتناوب ببين الأطباء والتمريض وذلك لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الإجازة دون وجود أي مشاكل.

وأضاف الدكتور وائل عمر فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن تم تزويد اقسام الطوارئ بالاطباء والتمريض خاصة لطبيعة المنطقة الجغرافية لمستشفى بدر الجامعى التابعة لجامعة حلوان والتي تقع بالقرب من الطرق الصحراوية، وذلك للتدخل العاجل حال ورود حالات مصابة من حوادث الطريق اثناء السفر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأكد مدير مستشفيات جامعة حلوان، على استعدادات أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ، ووضع جداول لأطقم الصيادلة للتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى للأدوية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.