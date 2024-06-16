شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.