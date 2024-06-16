شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين الطرق وتزويدها بضباط وأمناء راكبى دراجات نارية بالجيزة في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية بالطرق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وتم تزويدها بضباط وأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على تلك الطرق وتزويد الطرق بالضباط والأفراد لمواجهة السرعات، ونشر الرادارات الثابتة والمتحركة وضبط الحركة المرورية من خلال غرفة عمليات الإدارة و متابعة حركة السيارات بكافة الطرق و بمحيط الحدائق و المنتزهات و الميادين و دور السينما و شارع الهرم.

و تكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على أرواحهم وحتى يعودوا سالمين.

و خصصت إدارة مرور الجيزة عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ،بالطرق و منع الباعة الجائلين بمحيط المنتزهات و الكبارى الهامة منعا للزحام المرورى و تنظيم حركة السيارات بالميادين كما سيتم وضع حواجز حديدية الأماكن الحيوية لمنع مرور أى سيارات.