شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت مصر عددا من الإجراءات الجادة فى التعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف، وهو ما يتطلب توفير التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الرائدة التي تحافظ على البيئة.

وحققت مصر ممثلة في وزارة الرى العديد من النجاحات فى مجال حماية المناطق الساحلية باستخدام المواد الصديقة للبيئة نتعرف على تفاصيلها في التقرير التالى:

2- المشروع هو أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ، وأحد قصص النجاح التي يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول.

3 - هناك ضرورة التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف.

4 - هناك أهمية لتوفير التمويلات والتدريب وإدماج المجتمعات المحلية عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الرائدة التي تحافظ على البيئة.