شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل بالجيزة بعد وفاة المرخص له والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة، وعددها 21 مركزًا، خدمة نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام لوفاة المرخص له، وذلك ضمن عشرات الخدمات الهامة التي تقدمها لأصحاب المحال، ومنها: (استخراج ترخيص بفتح محل - تعديل ترخيص محل - استخراج بدل فاقد لرخصة محل).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام لوفاة المرخص له، ما يلي:

- أصل رخصة المحل.

- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال....).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).

-فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2-صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3-صحيفة الحالة الجنائية.

*فى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلى (موافقة الأمن فى حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.....إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الإغذية والمشروبات... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية).