شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التعامل الفورى مع أى ارتفاع فى مناسيب المياه بالمصارف والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرضش التقرير، حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وأوضح التقرير، أنه أثناء مرور رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا و مدير عام صرف الغربية تلاحظ ارتفاع منسوب المياه بمصرف ابشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية ، حيث تم علي الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بإدارة صرف الغربية (لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل) لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم أمام قرية سجين بطول 400 متر ، مما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعى .

وفور ورود بلاغ بإرتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحرى زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك .. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالدفع بحفار الإدارة والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة .

كما وردت شكوى من بعض الأهالي ثانى ايام عيد الاضحى المبارك، من وجود عطل بالخط الرئيسى بالمجمع رقم 52 ايمن مصرف السرو العمومى ، حيث تم على الفور التحرك بمعدات وأفراد الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وإصلاح العطل فى حينه.

وفور ورود بلاغ بحدوث إنسداد بسحارتي مصرف عمومي 8 بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التى ألقاها بعض الأهالى بالمصرف ، قامت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بدفع المعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أى إزدحامات، كما تم المرور على مراكز الطواريء التابعة للهيئة فى كل من الزقازيق و دمنهور والاسماعيلية والمنيا وقنا للوقوف على حالة المعدات والتأكد من جاهزيتها.