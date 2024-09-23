شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Password Manager يتيح للمستخدمين حفظ مفاتيح المرور على الأجهزة المكتبية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جوجل تحديثات إلى مدير كلمات المرور الخاص بها، ما يسمح بحفظ مفاتيح المرور ومزامنتها عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك ويندوز وmacOS وLinux وأندرويد.

وقبل ذلك، كان بإمكانك فقط حفظ مفاتيح المرور على أجهزة الأندرويد، لكن التحديث يمتد بهذه الوظيفة إلى أجهزة سطح المكتب، فمن خلال هذه التجربة، يمكنك تسجيل الدخول بأمان إلى التطبيقات ومواقع الويب باستخدام المقاييس الحيوية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.

كما ذكرنا منذ فترة أن Chrome for Android سيحتوي على ميزة تتيح لك قفل كلمات المرور المحفوظة باستخدام التحقق البيومتري وهي ميزة متوفرة على Edge لنظامي اندرويد وiOS (مع بصمة الوجه ورموز المرور)

ويمكنك إدارة مفاتيح المرور الخاصة بك على Chrome for desktops بالانتقال إلى مدير كلمات المرور من جوجل في إعدادات المتصفح، حيث يمكنك عرض مفاتيح المرور وإنشائها وتخزينها بأمان.

ويمكنك استخدام مفاتيح المرور إذا كان لديك Windows 10 أو أحدث، ولكنك بحاجة إلى Windows 11 22H2 لاستخدام إدارة مفاتيح المرور والتعبئة التلقائية لمفتاح المرور.

كما بدأت العديد من الشركات ايضا في التحول إلى تجربة مفتاح المرور حيث قدمت مايكروسوفت دعم مفتاح المرور لـ Microsoft 365 وCopilot على سطح المكتب والجوال، بالإضافة إلى X.

ويتضمن التحديث أيضًا رقم تعريف شخصي جديد لمدير كلمات المرور من جوجل لتحسين الأمان، والتأكد من تشفير مفاتيح المرور من البداية إلى النهاية، كما وعدت الشركة أيضًا بأن دعم تجربة حفظ مفتاح المرور على نظام التشغيل iOS سيأتي قريبًا.

ووصفت جوجل رقم التعريف الشخصي لمدير كلمات المرور أنه: "يضيف رقم التعريف الشخصي هذا طبقة إضافية من الأمان لضمان تشفير مفاتيح المرور الخاصة بك من البداية إلى النهاية وعدم تمكن أي شخص حتى جوجل، من الوصول إليها".