شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما تردد بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مصدر رفيع المستوى قبل قليل، أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر المشاركة فى قوة عربية تابعة للأمم المتحدة، وذلك للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.