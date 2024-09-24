كيربي: نحث إسرائيل على تجنب حرب شاملة مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت شبكة إن بي سي نيوز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم ، تأكيده على أن الإدارة الأمريكية تحث إسرائيل على تجنب الدخول في حرب شاملة مع لبنان ، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أعرب كيربي عن قلقه من تصاعد الأوضاع في المنطقة واحتمالية اندلاع نزاع واسع النطاق.

وقال كيربي: "تصاعد الأوضاع في لبنان وإسرائيل قد يؤدي إلى نتائج كارثية، وليس من مصلحة أي من الطرفين الانزلاق إلى حرب شاملة". وأوضح أن الإدارة الأمريكية تدرك التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، ولكنها تؤكد على أهمية البحث عن طرق بديلة لحل النزاع.

وأضاف كيربي أن هناك "طريقة أفضل لإعادة السكان إلى منازلهم" دون اللجوء إلى العمليات العسكرية الواسعة. وأشار إلى أن الحلول الدبلوماسية يجب أن تكون في صميم الاستجابة للأزمات، مشددًا على أهمية التواصل بين الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأتي تصريحات كيربي في وقت يشهد فيه الوضع الأمني توترًا متزايدًا، مع تحذيرات من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى آثار سلبية على المدنيين في كلا الجانبين. كما دعا كيربي المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام وتخفيف حدة التوترات، مؤكدًا على ضرورة العمل من أجل حماية المدنيين وتأمين سلامتهم.

في الوقت نفسه، أعرب كيربي عن دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه شدد على أن الحلول العسكرية ليست دائمًا هي الإجابة. ولفت إلى أهمية العمل على تحقيق السلام والأمن من خلال الحوار والمفاوضات.

واختتم كيربي تصريحاته بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع الأوضاع المتوترة في لبنان ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

نتنياهو: نصر الله يقود لبنان إلى حافة الهاوية وحزب الله يعرض لبنان للخطر

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم ، بتصريحات حادة تجاه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، معتبرًا أن الأخير يقود لبنان نحو الهاوية ويعرض البلاد للخطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار نتنياهو إلى التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية والتهديدات التي يمثلها حزب الله على أمن إسرائيل واستقرار لبنان.

وقال نتنياهو: "نصر الله يقود لبنان إلى حافة الهاوية، وحزب الله يتحمل المسؤولية عن الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني". وأكد أن الأنشطة العسكرية والسياسية التي يقوم بها الحزب تهدد ليس فقط إسرائيل، بل أيضًا استقرار لبنان نفسه، مضيفًا: "على اللبنانيين أن يتحرروا من قبضة حزب الله".

وتابع نتنياهو قائلًا: "لا يمكن للبنان أن يكون آمنًا في ظل وجود هذا التنظيم الإرهابي الذي يستغل الشعب اللبناني كدرع بشري". كما شدد على أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديدات قد تصدر عن حزب الله، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي تصعيد.

في سياق متصل، أشار نتنياهو إلى أن حزب الله أصبح جزءًا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها لبنان، حيث أكد أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الحزب تهدد الأمن القومي اللبناني وتزيد من معاناة المواطنين. ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك المخاطر التي يمثلها حزب الله والضغط عليه لوقف أنشطته.

كما أعرب نتنياهو عن قلقه من أن استمرار تصرفات حزب الله قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في المنطقة، محذرًا من أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. وأكد أن الحكومات السابقة لم تكن قادرة على التصدي للتحديات التي يطرحها الحزب، وهو ما يتطلب استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الأزمة.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على التزام إسرائيل بحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا على أهمية الوحدة والتضامن بين الشعب اللبناني لمواجهة التحديات التي يفرضها حزب الله.