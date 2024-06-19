شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية فى بيان: المفقودون بموسم الحج غادروا البلاد بمعرفتهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها ، أن مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أكد عدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.. وأن الحجاج المفقودين غادروا البلاد لآداء فريضة الحج بعرفتهم الشخصية.. وأنه يتم حالياً تفويج آخر دفعة من الحجاج من مشعر منى إلى فنادق الإقامة فى مكة المكرمة.