شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حماس أن جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من الواقع وأنه سيبقى معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، وإقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بجميع مبانيه ومرافقه إمعان في الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وتأكيد على سلوك الاحتلال الفاشى.

وأضافت حماس خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، وسنعيد تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد إزاحة الاحتلال عنه ودحر عدوانه عن كافة مناطق قطاع غزة، كما سنعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.