شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة للغة العربية للثانوية العامة.. راجع المنهج واضمن الدرجة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان آخر العام في مادة اللغة العربية، إذ تنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو بمادة اللغة العربية، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

ولمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج والاستعداد لأداء امتحان آخر العام، يقدم ”الخليج 365”، مراجعات نهائية شاملة لمادة اللغة العربية، تتضمن أهم أجزاء المنهج الدراسي في الأدب والنصوص والبلاغة وقواعد النحو، وتدريبات ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان الموضوعية والمقالية.

وفي حلقة علمية جديدة، قدم تليفزيون ”الخليج 365” أقوى مراجعة نهائية لمادة اللغة العربية، تضمنت جرعة علمية مكثفة للمادة، مع التركيز على أهم أجزاء المنهج، وعددًا من الأسئلة الاسترشادية الموضوعية والمقالية الهامة التي لن يخرج عنها امتحان 2024، وشرحًا لخطوات الحل النموذجية.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة بـ امتحانات الثانوية العامة وفقًا للمواصفة الفنية وجميعها إجبارية يجب على الطالب الإجابة عنها، وتتضمن الأسئلة جزء اختيار من متعدد وجزء بسيط مقالى.

ووجهت الوزارة عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.