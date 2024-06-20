شكرا لقرائتكم خبر عن الشاباك: اغتيال قائد فرقة بقوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لحماس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن اغتيال قائد فرقة قوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لحماس، وهو أحمد حسن للمى السواركة، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت عن قائد لواء جفعاتي، قبل قليل، قوله إنه لن يكون هناك خيارًا أمام حماس إلا الموت أو الاستسلام، مؤكدا أنهم سيواصلون القتال حتى يصلون إلى حل حقيقي والقضاء على حماس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.