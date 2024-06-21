شكرا لقرائتكم خبر عن متى أنشئت وزارة الصحة وتغير مسماها من الصحة العمومية للصحة والسكان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القطاع الصحى ركيزة هامة لبناء الدول حيث كانت مصر سباقة فى تأسيس نظام صحى يعتمد على توفير الخدمة للمواطنين بشكل مجاني إيمانا منه بأنها مسؤولة عن تأمين صحة مواطنيها.

فأنشأت وزارة الصحة والسكان في يناير 1936 في أواخر عهد الملك فؤاد بصدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الصحة العمومية على أساس مجموعة من المصالح العمومية مثل مصلحة المستشفيات العامة ومصلحة الصحة القروية ومصلحة الحميات.

ومع تأسيس الوزارة عام 1936 كان يطلق عليها وزارة الصحة العمومية وفى 16 أغسطس عام 1961 تم تغيير المسمى لتصبح وزارة الصحة والسكان وعين أول وزير للصحة العمومية من جانب وزارة على باشا ماهر، وكان الوزير المختص محمد شاهين باشا بينما كان الوزير نور الدين طراف هو الوزير المختص مع تغير مسمى الوزارة لوزارة الصحة والسكان عام 1961.