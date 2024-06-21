شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات لتركيب عداد مياه بدل فاقد بالجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتركيب عداد مياه بدل فاقد.

تقدم الشركة لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، خدمة تركيب عداد مياه جديد بدلًا من المفقود، وذلك وفقًا للخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه للعميل.

3- صورة من محضر سرقة العداد.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

ثانيًا: الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.

ويمكن للراغبين في التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بنطاق محافظة الجيزة، والموقع الإلكتروني http://www.gcww.com.eg، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" https://www.facebook.com/GizaCWW/.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أطلقت حملة بعنوان "اعرف أكتر" عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتستعرض الحملة المواقع الجغرافية لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء بنطاق خدمة الشركة، وتسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.