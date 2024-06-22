شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الامتحانات العملية لطلبة الدبلومات 27 يونيو والنتيجة بداية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى الخميس 27 يونيو الجارى الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، والتى بدأت السبت 8 يونيو 2024، لطلبة الدبلومات الفنية بكل النوعيات "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي"، في جميع أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، سوف تظهر بداية يوليو المقبل، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها وتحديد أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2024، مشددة على أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سوف تعلن قريباً.

جدير بالذكر، أن الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية انطلقت السبت 25 مايو 2024، فى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث أدى الامتحانات قرابة 818 ألف طالب وطالبة فى 2562 لجنة سير على مستوى الجمهورية.