شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تستقبل أسئلة امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة العربية استعداداً لبدء الامتحان فى التاسعة صباحا حيث شهدت رحلات نقل الأسئلة تأمين من جانب الجهات المختصة بالإضافة إلى أعضاء مراكز توزيع الأسئلة، كما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية إلى اللجان بشكل آمن دون مشكلات، مشددة على أن تسليم الأسئلة إلى اللجان يتم وفق محضر تسليم بين مندوب أو عضو مركز التوزيع ورؤساء اللجان.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، موضحة أن امتحان اللغة العربية يتضمن 55 سؤالا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة منها 70% بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% للمستويات المعرفية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، كما تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.