شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل انطلاق امتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، إجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية؛ للكشف عن أدوات الغش من هواتف محمولة وسماعات وساعات إلكترونية ومنع دخولها اللجان؛ للحفاظ على انتظام العملية الامتحانية.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، المقرر انعقادها حتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة بجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مقسمين على 192 لجنة على مستوى المحافظة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، منبهة على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ووجهت بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية، مشددة على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.