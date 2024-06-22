شكرا لقرائتكم خبر عن 46 سؤالا للتاريخ.. عدد الأسئلة بجميع المواد الأساسية بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد الأسئلة في المواد الدراسية الأساسية لطلاب الثانوية العامة استعدادا لبدء الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بداية من 22 يونيو 2024، حتى 20 يوليو المقبل.

وعدد الأسئلة فى المواد الأساسية كالتالى: مادة التاريخ يتضمن الامتحان 46 سؤالا منها سؤالين مقاليين و44 سؤالا اختيار من متعدد، كما أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد وزمن الإجابة 3 ساعات و60 درجة موزعة على عدد الأسئلة، ويجيب الطالب فى مادة علم النفس والاجتماع عن 46 سؤالا منها سؤالين مقالى فى 3 ساعات والدرجة تحسب من 60.

وفى مادة الفلسفة والمنطق، أوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة 46 منها سؤالين مقالى، وفى اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالا منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية"، ويتم الإجابة عنها فى ساعتين ومخصص لها 40 درجة، وفى مادة اللغة العربية 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية فى 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة، وفى مادة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.

وفى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، تشمل 46 سؤالا فى كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ" 46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة، أما مادة الرياضيات البحتة وتشمل فرعين الجبر والهندسة الفراغية إجمالى عدد الأسئلة 20 منها سؤالين مقالى يتم الإجابة عن الجبر والهندسة فى ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة، والفرع الثانى التفاضل والتكامل، 20 سؤالا منها سؤالين مقالى يتم الإجابة عن الأسئلة فى ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وفى مادة الرياضيات التطبيقية، تشمل فرعين الأول، الديناميكا والاستاتيكا، لكل فرع 20 سؤالا فى الامتحان منها 2 سؤال مقالى وزمن الامتحان ساعتين مخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالى 60 درجة فى المادة.