شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان لغة عربية شامل لطلاب الثانوية العامة.. 55 سؤالا إجاباتها مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة 2024، غدًا السبت 22 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية، بداية من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، إذ يؤدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

ويقدم ”الخليج 365” على مدار اليوم، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن تغطية شاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية للمادة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وفيما يلي نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية، بنموذج الإجابة، من إعداد أحمد صابر أستاذ اللغة العربية، يستطيع من خلاله طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية والاستعداد التام لأداء الامتحان.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة العربية الثانوية العامة، استعدادًا لأداء الاختبار فى المادة، موضحة أن الامتحان يتضمن 55 سؤالًا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوى العام.



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