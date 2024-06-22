شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف 3 نصائح هامة لتناول غذاء صحى وآمن والان مع تفاصيل الخبر

كشف المعهد القومى للتغذية عن 3 نصائح هامة وذلك للحفاظ على تناول غذاء صحى وآمن، حيث تضمنت هذه النصائح النقاط التالية:

1- بعد طهى الطعام إما أن يؤكل الطعام فورا أو يحفظ في الثلاجة أو الفريزر أو يستمر في درجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية "ولا يترك الطعام أكثر من نصف ساعة خارج الثلاجة.



2- يجب الاهتمام بنظافة الثلاجة من خلال غسلها وتعقيمها جيدا كل فترة.



3- لا يوضع الطعام في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعة واحدة نظرا لظروف الجو الحار.