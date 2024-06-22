شكرا لقرائتكم خبر عن اختبر شطارتك.. معنى كلمة تتلظى بامتحان العربى للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة اللغة العربية، وتضمنت جزئيات الأسئلة بعض المعانى التي تقيس الفهم والتحليل والتطبيق، وكان من بينها معنى كلمة تتلظى الصدور لنعمتك" وكان من بين الاختيارات" تتطلع ـ تتناسى ـ تحقد ـ تتحسر"



كما تضمن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ،سؤالا حول الحرب الروسية الأوكرانية ضمن أسئلة القراءة المتحررة بعنوان "الآثار المدمرة للحروب".

ونصت قطعة القراءة المتحررة على :"مما كتب عن الآثار المدمرة للحروب من منظور بيئي عادة تقع الحروب بين طرفي نزاع فشلا في إيجاد مساحة للتفاهم لتحقيق مصلحة مشتركة أو في إيجاد أرضية للاتفاق على حل للنزاع فيقع الضحايا قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمر مرافق ومساكن وتختفي معالم المدنية، ويحل مكانها مشاهد الخراب والدمار، ويقع هذا كله في نطاق البيئة فهي بأبعادها مسرح النزاع، والمتضررة باثاره وتبعاته على المدى القريب والبعيد، والضرر الواقع على البيئة من جراء الحروب يتمثل في تلف. الأنظمة البيئية، واستنزاف الموارد الطبيعية وغيرها، مما يبقى تأثيره على المدى البعيد. الذي قد يمتد حقبًا بعد انتهاء الصراع، وغالبا ما يتجاوز ضرر الحروب حدود الدول والأقاليم التي تقع فيها، وحدود الأجيال التي تعايش وقائعها وتعاين أحداثها، وقد أفاد تقرير دولي أن الحروب مسئولة عن ٥.٥% من الانبعاثات الضارة.

ومن صور الإضرار بالبيئة نتيجة الحروب تسميم المياه الجوفية، والقضاء على الحياة البرية، وتلويت مياه الأنهار والبحار، وتلوث الهواء، وتدمير الغابات والغطاء النباتي للأرض وإتلاف المحاصيل والمزروعات التي تعد مصدرا للغذاء، وخلال الحروب والصراعات قد تستهدف الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة للإضرار بالطرف الآخر وإضعافه.

ومن أمثلة ما أحدثته الحروب من دمار البيئة: ما سببته الحرب الروسية الأوكرانية من نتاج ١٠٠ مليون طن من مركبات الكربون الضارة في مدة لا تتجاوز ٧ أشهر، وإسقاط الجيش الأمريكي في الحرب الفيتنامية حوالي ۲۰۰ ألف طن من مبيدات الأعشاب على الغابات، نتج عنه تسميم المياه الجوفية، وتعرية مساحات واسعة من الأشجار، كذلك تجريف الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الزراعية الفلسطينية، واقتلاعه ما يقرب من ٥.٢ مليون شجرة مثمرة منها ٨٠٠ ألف شجرة زيتون منذ ١٩٦٧م، فضلا عن تلويث الهواء بمركبات الفوسفور السامة الناتجة عن القنابل الفوسفورية حيث تترسب في التربة والمياه لفترات ممتدة، وتسبب حروقا وأمراضًا للأحياء، وقد حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تغير المناخ له عواقب مدمرة على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراع، فالحرب تؤدي إلى المزيد من الغبار السام والمخلفات الكيميائية التي تلوث البيئة ومصادر المياه والغذاء، وتتسبب في الإصابة بالسرطان والعدوى القاتلة والتشوهات والعيوب الخلقية، وقد أقر المجتمع الدولي حزمة من القوانين الدولية تتضمن قواعد وأحكامًا تحقق الجانب الوقائي والزجري من خلال وضع آليات ومسارات لحل النزاعات بالطرق.



وتضمن امتحان اللغة العربية سؤال عن الأمن القومي للدول الذي يمتد إلى حماية المياه ونص السؤال على أن "الأمن المائي يستدعي اتفاقيات تحفظ مصالح الدول الواقعة على الأنهار من المنبع إلى المصب"وكذلك "التعاون بين الدول المطلة على البحر المتوسط يؤمن حدودها البحرية، ويدعم مصالحها الاقتصادية، كما تبادلت الدول الخبرات في مجال مقاومة الجفاف والتصحر لتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية"

وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من صعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب.

