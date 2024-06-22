شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: غدا توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى، غدا الأحد، على 6 محافظات وهى "القاهرة، الغربية، المنيا، الإسكندرية، أسيوط"، وكانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي، أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية، وبدأت بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في الدفعة الأولى.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالي ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من الأضاحي والإطعام في أربعة أشهر من رمضان إلى ذي الحجة بلغ أكثر من (300) مليون جنيه، وأن إجمالي ما تم خلال العام المالي 2023 / 2024م، من 1/ 7 /2023م حتى تاريخه 20/ 6/ 2024م بلغ نحو (340) مليون جنيه.

كما أكد وزير الأوقاف، أن إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية في أربعة أشهر هذا العام بلغ (192) مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عن ما حصلته المديريات عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها (3) ملايين جنيه عن إجمالي ما حصلته المديريات في الماضي كاملًا، حيث جاءت مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة لهذا العام بإجمالي (41,196,000) جنيه، تلتها في المركز الثاني مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالي (25,604,000) جنيه، وفي المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالي (19,729,000) جنيه.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة، وتم يوم الخميس الماضي 20 يونيو 2024م انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية وبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة ثم ينطلق غدا لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في الدفعة الأولى.