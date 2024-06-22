شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 101 شهيد و169 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 37551 شهيدا و85911 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضى، جاء ذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 260 على قطاع غزة.