متحدث الوزراء: الاستثمار في صناديق الذهب يوفر "المصنعية" عند البيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

ثمن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الاستثمار في مجال صناديق الذهب.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، يوفر الاستثمار في هذا المجال المزيد من الفرص الاستثمارية الآمنة للمواطنين، مقارنة بالاستثمار التقليدي المرتبط بشراء سبائك الذهب.

وأشار الحمصاني إلى أن الاستثمار في شراء الذهب من صناديق الذهب، يوفر أي تكاليف إضافية في حال بيع الذهب، خاصة المصنعية.

ولفت الحمصاني إلى أن ميزة الاستثمار في صناديق الذهب، تتمثل في الحصول على العائد من هذا الاستثمار سواء في صورة نقد أو سبائك ذهب.

وأكد الحمصاني أن الاجتماع الثالث لرئيس مجلس الوزراء كان يتعلق بالأمن السيبراني الذي يحتل أهمية خاصة في أي دولة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع تابع جهود الدولة المصرية في بناء بنية تحتية قوية للحفاظ على الأمن السيبراني المصري، وتأمين المنشآت والمعلومات، وكيفية بناء الكوادر اللازمة في هذا المجال الهام.