بعيدة عن حرية الانتخابات.. إبراهيم عيسى: فهمنا الديمقراطية خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تعريفنا للديمقراطية مفهوم خاطئ ومغلوط.

وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الديمقراطية لا تعني حق الترشح ونزاهة الانتخابات والتصويت فقط، كما أن النتائج لا تعكس ممارسة الديمقراطية الحقيقة، لأن هذه العملية هي آخر عربة في قطار الديمقراطية، وهذا هو الشكل الديمقراطي وليس له علاقة بجوهر الديمقراطية.

وأضاف عيسى: حرية الانتخابات فقط لا يمكن أن تؤدي للديمقراطية وهذا كلام عبثي، موضحًا أنه ليس كل الأفكار التي كنا نعتقد بها ونتمسك بها حقيقية، مشيراً إلى أن حرية الانتخابات حق دستوري وإنساني وطبيعي وهو مسألة لا ينازع فيها أحد.

وأوضح أن الانتخابات بلا تزوير ليست ديمقراطية ومن الممكن أن تأتي بنتائج كارثية، وأنه لا ديمقراطية في ظل الدولة الدينية أو شبة الدينية أو في وجود إسلام سياسي أو أحزاب دينية أو أحزاب ذات خلفية دينية.

وأشار إلى أنه لا يوجد ديمقراطية دون أن يتم الفصل بين الدين والسياسية والدين والحكم، موضحًا أنه لا ديمقراطية في دولة دينية أو في ظل التداخل بين الدين والدولة أو الدين والحكم، متابعًا: "كل الناس تتكلم عن الديمقراطية وهي لا تؤمن بها.. والاهتمام لا يطول مؤسسات الدولة فقط ولكن الأحزاب الأخرى".