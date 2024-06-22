شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تواصل مستمر مع القنصلية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران مواصلة جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن خلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطار جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية .

وأكدت مصر للطيران، أن هناك تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن .