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مصر للطيران: تواصل مستمر مع القنصلية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

السبت، 22 يونيو 2024 01:34 م

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران مواصلة جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن خلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات  اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطار جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية .

وأكدت مصر للطيران، أن هناك تواصل مستمر مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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