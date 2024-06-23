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التوقيع على توسعة الشراكة الاستراتيجية بين "العرجانى القابضة" وشركة الديار القطرية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة العرجانى القابضة توقيع شراكة استراتيجية بين كل من الشيخ حمد بن طلال آل ثانى والشيخ إبراهيم العرجانى، حيث تبدأ بالشراكة في مشروع سيتي إيدج بالتجمع الخامس، والبرج السكني بفندق سانت ريجينس، ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة، وسيتم التوقيع على العديد من المشاريع القادمة الجارى دراستها.

الشراكة
خلال مراسم التوقيع

 

جانب من توقيع الشراكة
جانب من التوقيع

 

توقيع الشراكة
مراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة العرجانى والديار القطرية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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