شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على توسعة الشراكة الاستراتيجية بين "العرجانى القابضة" وشركة الديار القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة العرجانى القابضة توقيع شراكة استراتيجية بين كل من الشيخ حمد بن طلال آل ثانى والشيخ إبراهيم العرجانى، حيث تبدأ بالشراكة في مشروع سيتي إيدج بالتجمع الخامس، والبرج السكني بفندق سانت ريجينس، ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة، وسيتم التوقيع على العديد من المشاريع القادمة الجارى دراستها.



خلال مراسم التوقيع خلال مراسم التوقيع



جانب من التوقيع