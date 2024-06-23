أحمد موسى: بعض شركات السياحة حققت أرباحًا بالملايين على جثث الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الطنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة السياحة والآثار أعدت 15 بيانًا لتوعية الحجاج بشأن الحصول على تأشيرات رسمية لأداء مناسك الحج، وتجنب الكيانات الوهمية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن وزارة السياحة حذرت من الكيانات الوهمية لشركات السياحة للسفر للحج، مضيفا : "16 شركة تم سحب الترخيص منها، عايز أقولكم الأمر قيد التحقيق والناس اللي توفيت في السعودية ستكون هناك إجراءات رادعة وقوية، منوها ان عدد الشركات دي هيزيد الأيام الجاية".

وتابع: "الشركات التي أوهمت الناس وسفرتهم لأداء مناسك الحج، حققوا أرباح بالملايين لازم يكون الحساب عسير".

وأكمل: "هذه الشركات نصبت على المواطنين، وهناك حقوق للضحايا والمتوفين، لازم يكون هناك تنسيق لكي نتفادى هذه الكارثة في موسم الحج المقبل".

وأوضح، أن البعثة المصرية خلال أداء مناسك الحج تُعد من أنجح البعثات، ولكن ما حدث خلال الموسم الحالي يجب التصدي له وعدم تكراره مرة أخرى، أرواح الناس لابد الحفاظ عليها.

وطالب "موسى"، وزير الأوقاف وأئمة المساجد في كل محافظات الجمهورية بتوعية المواطنين بشأن الطرق الرسمية لأداء مناسك الحج، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها روح وزوغ هناك، في قوانين موضوعة في السعودية ولابد من احترامها خلال أداء مناسك الحج، أنا مش رايح الحج علشان أموت".