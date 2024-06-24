شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محطات مياه وصرف صحى بالجيزة تحصل على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تسلم المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، شهادات اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM لـ "7" محطات مياه وصرف صحى، شملت المحطات المعتمدة: مياه جزيرة الدهب والبدرشين والعياط، وروافع وشبكات صرف صحى نكلا وخوفو والخلايفة، ومعالجة أم دينار.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن اعتماد تلك المحطات، يعكس مدى الالتزام بالمعايير القياسية لمتطلبات الاعتماد، والتى تتضمن أقسام التشغيل والصيانة واشتراطات السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة والموارد البشرية بالمحطات.

وتابع المهندس منصور بدوى، أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الجيزة، وبما يتماشى مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جديرٌ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لديها 18 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها 6 محطات مياه، و9 روافع وشبكات صرف صحى، و3 محطات لمعالجة الصرف الصحي.

حصول 7 محطات مياه وصرف صحى بالجيزة على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة