شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، وفقاً لتصنيف سكاى تراكس العالمى، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلاً عن حصولها على المركز الأول أفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا التقرير يعكس مدى التطور الكبير الذى شهدته مصر للطيران فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقاً لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات فضلاً عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية مما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.