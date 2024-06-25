شكرا لقرائتكم خبر عن %82من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الطرق ومنع الباعة الجائلين من التعدى على الأرصفة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الطرق ومنع الباعة الجائلين من التعدى على الأرصفة.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الطرق ومنع الباعة الجائلين من التعدى على الأرصفة، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الطرق ومنع الباعة الجائلين من التعدى على الأرصفة.



