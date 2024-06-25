شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها توجيه الرئيس السيسى للحكومة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..