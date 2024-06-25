شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها توجيه الرئيس السيسى للحكومة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لوضع آليات تضمن إنهاء أزمة الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس/ ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. الصحة العالمية: قلقون بشأن تفشى الأمراض فى الدول المجاورة لغزة والسودان
عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفى عبر الفيديو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، حول حالات الطوارئ في منطقة شرق المتوسط، والأمراض المتفشية فى كل من غزة والسودان. هيئة الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء والقاهرة تسجل 39 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 39 درجة. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 232 درجة
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2024/ 2025 ليكون بحد أدنى 232 درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة . بعثة الحج: وصول 3915 حاجا من الدفعة الثانية لـ"القرعة" إلى المدينة المنورة
أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وصول 3 آلاف و915 حاجا من الدفع الثانى لحجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، بعد انتهائهم من اداء مناسك الحج والإقامة فى مكة المكرمة. الأزهر يعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط وإجراءات التقديم والقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية (العادية – النموذجية) والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى/ 2024 – 2025م. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.، نقلا عن مصدر رفيع المستوى لـ"اكسترا نيوز". وزير التعليم: لجنة خبراء لمراجعة نموذج الإجابة والأسئلة قبل التصحيح
حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الرابع لـ امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الثانية. وزارة التعليم: رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكترونى
كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة كافة المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الثانية اليوم. ضبط 3 طلاب بالقاهرة أثناء محاولتهم الغش بالمحمول بامتحان اللغة الثانية
صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبين خلال قيامهما بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة. طلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحان الفرنساوى مباشرة ولا توجد صعوبة
أكد طلاب الثانوية العامة على أن معظم أسئلة امتحان اللغة الثانية فى الفرنساوى مباشرة عدا جزئيات بسيطة تحتاج للتفكير، موضحين أن جزئيات الأسئلة تخاطب المستويات العقلية البسيطة كما أن الأسئلة واضحة فى صياغتها وغير معقدة، كما أكد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان اللغات الصينية والألمانية على أن سهلة، حيث أوضح طلاب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر أن أسئلة امتحانات اللغة الألمانية بسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط ولا توجد صعوبات غير جزئية واحدة، إضافة إلى سهولة اللغة الاسبانية. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية بشكل طفيف بداية الأسبوع المقبل
توقع الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية، مشيرا إلى أن القاهرة بالأمس سجلت درجة حرارة عظمى 39 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير للغاية على أغلب مناطق الجمهورية، ما أدى إلى زيادة الشعور بتزايد درجات الحرارة عن المعلن عنها بحوالي 3 درجات. إعادة فتح باب التحويل لطلاب مصر العائدين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا
أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة أن المجلس وافق على إعادة فتح باب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية، والأوكرانية، الذين تخلفوا عن التقديم فى الفصل الدراسى السابق؛ لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بذات القواعد السابقة المعمول بها للطلاب المُلتحقين بهذه الجامعات حتى 8 مايو 2023، وذلك خلال شهر أغسطس القادم 2024. الحد الأقصى للشراء ببطاقات ائتمان بنك مصر بعد تعديل الحدود
قام بنك مصر برفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهرى إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية. مصدر بالكهرباء: عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعتين فقط من 3 عصرا لـ7مساء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى لـ شبكة الكهرباء تلقى تعليمات منذ قليل بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط على كل مشترك، وذلك نتيجة انفراجة فى إمدادات الوقود. ماذا بعد إلغاء القمة.. هل يستكمل الزمالك مباريات الدورى؟.." فيديو "
قدم "تليفزيون الخليج 365" تغطية خاصة، أعدتها وقدمتها الزميلة ندي مجاهد، حول موقف نادى الزمالك من استكمال مباريات الدورى بعد إعلان عدم خوض لقاء القمة ، و الذى كان محددا السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة بالدورى. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة
يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو. 15 مباراة تفصل الأهلي عن الاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي
حقق النادي الأهلي تقدماً كبيراً في جدول مسابقة الدوري، بعد التفرغ لخوض المباريات المؤجلة في المسابقة المحلية، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتفرغ لمسابقة الدوري. تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 فى يورو 2024 قبل مباريات اليوم
ضمنت 8 منتخبات التأهل مباشرة الى الأدوار الإقصائية (دور الستة عشر) من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم، بعد حسم منتخبي إسبانيا وإيطاليا على التوالي تأهلهما عن المجموعة الثانية بالأمس. خطة الحكومة لانهاء الأزمة المؤقتة لقطع الكهرباء.. إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت.. مواجهة الاستهلاك المتزايد مع استمرار الموجة الحارة.. وخطط بترولية لزيادة الإنتاج
رغم ما تشهده مصر حاليا من أزمة لتخفيف الأحمال الكهربائية، نتيجة أزمة مؤقتة فى نقص الإمدادات البترولية والناتجه عن عوامل وتحديات دولية يمر بها العالم أجمع ، إلا أن قطاع البترول والغاز المصرى يعمل فى ظل تلك التحديات، حيث تتضمن خطة القطاع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة. حلم توريد المليون طن قمح يقترب.. الوادى الجديد تعلن توريد 550 ألف طن قمح للصوامع والشون من إنتاج 328 ألف فدان.. تقديم التسهيلات والحوافز لأعلى معدلات إنتاجية.. وخطة شاملة للتوسع فى مساحات الأراضى المنزرعة.. صور
ماكينات العمل لا تتوقف داخل صوامع تخزين القمح بمحافظة الوادى الجديد من اجل إستقبال الأقماح من المزارعين والشركات بهدف تحقيق المستهدف هذا العام من المحصول باجمالى 900 ألف طن، حيث جرى الانتهاء من توريد حوالى 550 ألف طن قمح دون توقف أعمال التوريد حتى فى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول الاستراتيجى هذا العام 328 ألف فدان، بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضى، بمتوسط إنتاجية 17 طن/الفدان، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مساحات المحاصيل الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير العملة الصعبة وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم. فرحة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. طلبة: الاختبار مباشر وجزئيات بسيطة للمتميزين.. وزارة التعليم: تضبط حالات غش وتغلق جروبات مسئولة عن نشر الامتحانات.. صور
أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وشملت " الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وأكد طلاب الثانوية العامة على أن معظم أسئلة امتحان اللغة الثانية فى الفرنساوى مباشرة عدا جزئيات بسيطة تحتاج للتفكير وللطالب المتميز. مغامرات جديدة فى يورو 2024 الثلاثاء.. فرنسا وهولندا فى اختبارات صعبة أمام بولندا والنمسا فى المجموعة الرابعة.. إنجلترا من أجل صدارة المجموعة الثالثة والرد على الأداء الباهت.. وصربيا تتمسك بالأمل الأخير
سيكون ملعب "سيجنال إيدونا بارك" مسرحًا للمواجهة التي تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره بولندا في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024". بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى ترفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% وتخفض عمولة التحويل لـ5%.. رئيس البنك الأهلى: حد الشراء يصل إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج.. والإتربى: 6000 دولار لأعلى فئة من الكروت
قام كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى برفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% وتخفض عمولة التحويل لـ5%، فى خطوة هامة لرفع القيود على تعاملات البنوك فى الداخل والخارج، وهو مايبعث رسالة قوية محليا ودوليا بتحسن الوضع المالى فى مصر وتوافر العملات الأجنبية فى البنوك المصرية بما يفوق الطلب عليها.
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